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Перемирие: ВСУ заявили о готовности, боевики "ДНР" - о срыве
С 00:00 часов 23 декабря по киевскому времени на Донбассе должно было начаться "новогоднее перемирие". Однако из зоны АТО приходят плохие новости.
Украинская сторона СЦКК напомнила, что 20 декабря 2017 в Минске во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы, принято решение об установлении всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00.00 23 декабря 2017 в связи с Рождественскими и Новогодними праздниками.
"Подразделения ВС Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, безусловно соблюдая Минских договоренностей, готовы к обеспечению выполнения всех мероприятий по внедрению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины, - отмечалось в сообщении. - В то же время, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью местного населения, личного состава подразделений ВС Украины в зоне АТО, проведение провокационных действий незаконными вооруженными формированиями ОРЛО и ОРДО о попытках изменения определенной линии разграничения, Вооруженные Силы Украины в любой момент готовы применить оружие в ответ".
Тем временем, в соцсетях сообщают, что тишины на фронте так и нет. Обстрелы, в частности, зафиксированы на Донецком направлении.
Сайты, подконтрольные пророссийской группировке "ДНР" уже обвинили (со ссылкой на "оперативное командование") украинскую армию в обстрелах после полуночи. Под удары якобы попали районы Ясиноватой и поселка Гольмовский под Горловкой.
Впрочем, подобные сообщения – традиционная тактика гибридной войны, которую ведет против Украины Россия. Равно как самообстрелы, которые зачастую устраивают оккупанты.
Напомним, что накануне перемирия силы АТО понесли потери.
Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, АТО, ВСУ
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