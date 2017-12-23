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Переселенцев огорчили с долгожданной жилищной программой
С помпой запущенная в конце ноября программа "Доступное жилье", которая позволяет переселенцам и участникам боевых действий в зоне АТО приобретать квартиры в половину цены (вторую оплачивает государство) приостановлена.
"С целью надлежащей проработки и инвентаризации принятых заявлений и документов от кандидатов на получение государственной поддержки по государственной программе строительства (приобретения) доступного жилья, проведение процедуры заключения и финансирования договоров, а также для составления прогнозных расчетов потребности бюджетных средств по Программе на 2018 год, принято решение приостановить прием заявлений от граждан", - говорится в сообщении на сайте "Держмолодьжитло",
Прием заявлений кандидатов на получение государственной поддержки возобновят 16 января 2018 года в обычном режиме.
Между тем, для участия в программе "Доступное жилье" уже подали заявок на сумму 160 млн грн. (в то время, как на саму программу в госбюджете-2018 заложили всего 100 млн). Такие данные Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству озвучили в эфире ТК "Донбасс".
Отметим, что первыми приобрести квартиры по программе "Доступное жилье" смогут те, кто раньше зарегистрируется. Перечень необходимых документов для подачи заявления можно найти на официальном сайте Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Держмолодьжитло).
Теги: Донбасс, жилье, переселенцы, ВПЛ, "Доступное жилье"
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