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Полиция Донетчины получила необычный приказ
Учитывая, что почти во всех населенных пунктах подконтрольной части Донецкой области уже состоялось торжественное открытие новогодних елок, маршруты патрулирования полиции пересмотрены с учетом их расположения.
Проводя в пятницу площадях городов и поселков традиционный инструктаж накануне выходных (которых в этот раз будет сразу три – 25 декабря с недавних пор стало официальным праздником), начальники территориальных подразделений полиции Донетчины призвали к надлежащему обеспечению публичной безопасности. В частности, к изъятию опасных и запрещенных предметов, мгновенному реагированию на все сообщения граждан.
Кроме того, накануне новогодних праздников в обязанности патрулей правоохранителей входит также защита главных елок городов и весей от хулиганских действий и мародерства, сообщает сайт полиции Донетчины.
Теги: Донбасс, безопасность, полиция, елки
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