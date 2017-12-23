Штаб АТО заявил, что оккупанты Донбасса сорвали перемирие

23.12.2017 14:20

Сегодня, 23 декабря, около 11:30, гибридные войска оккупантов совершили обстрел в сторону позиций ВСУ на Светлодарской дуге.



"Вооруженная провокация из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП была осуществлена с неподконтрольного украинскому правительству населенного пункта Калиновка. Ответный огонь силы АТО не открывали", - отмечает пресс-центр штаба АТО. И напоминает, что, по данным разведки, российско-оккупационные войска накопили запасы боеприпасов, которые скрыты неподалеку линии боевого столкновения на разных направлениях.



"Цель создания данных арсеналов - открытые провокации против подразделений Вооруженных Сил Украины и вероятные обстрелы временно оккупированных прифронтовых населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях во время новогодне-рождественского перемирия, чтобы спровоцировать ответный огонь и обвинить подразделения сил АТО якобы в срыве перемирия, - отмечают в штабе. - Такие действия боевиков и их кремлевских кураторов свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей. Всё это проходит несмотря на то, что ОБСЕ постоянно осуществляет контроль за режимом устойчивого новогодне-рождественского перемирия".



Напомним, что с 00:00 сегодня, 23 декабря, должно было начаться очередное перемирие, согласованное переговорщиками в Минске. Но оккупанты сорвали его в первый же день…

В отличие от представителей пророссийской группировки "ДНР", которые наводняли информационное пространство фейковыми новостями о якобы срыве перемирия со стороны ВСУ, их "коллеги" с Луганщины сообщили утром, что перемирие, которое начало действовать с 00:00 23 декабря, соблюдается. Впрочем, позже боевики "ЛНР" тоже начали заявлять о том, что силы АТО якобы ведут обстрелы. Похоже, установка из Кремля просто позже дошла до ОРЛО.

Отметим, что за минувшие сутки, 22 декабря, российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины в зоне АТО. В результате вражеских обстрелов один защитник Украины погиб, один ранен, еще один получил боевую травму. Потери произошли в Старом Айдаре, Зайцево и Авдеевке.