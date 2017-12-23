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Архив - Донецкая область

"Симики" привезли в горячую точку нужные подарки

23.12.2017 16:16
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"Симики" привезли в горячую точку нужные подарки

Накануне новогодних и рождественских праздников офицеры группы гражданско-военного сотрудничества Светлодарска поздравили воспитанников детских садиков в селе Луганское и вручили им подарки. Не остались без внимания и воины.

Напомним, что представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) - это военнослужащие, которые сглаживают отношения между гражданскими и военными в зоне боевых действий. Они помогают местному населению силами армии, взаимодействуют с местными администрациями ради оказания помощи местным жителям.

"Симики" постоянно опекают детские сады и школы, расположенные неподалеку линии соприкосновения, оказывая необходимую помощь.

Так, поздравив детвору, "симики" заглянули в одно из подразделений Вооруженных Сил Украины - и передали подарки от волонтеров из Львова и Винницы. Бойцам пригодятся маскировочные сетки и костюмы, средства личной гигиены и фрукты. А детские рисунки зарядят их позитивом.

Напомним, что Луганское, расположенное в районе т.н. Светлодарской дуги, является одной из самых горячих точек Донбасского фронта.



Теги: Донбасс, дети, помощь, подарки, ВСУ, Светлодарская дуга, симики
 
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