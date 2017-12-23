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Архив - Донецкая область

Сквозь линию разграничения пытались прорваться с патронами

23.12.2017 12:16
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Сквозь линию разграничения пытались прорваться с патронами

По данным Госпогранслужбы Украины, через контрольный пункт въезда-выезда "Майорск" вчера пробовали провезти боеприпасы.

При осмотре автомобиля в КПВВ "Майорск" пограничники Краматорского отряда совместно с представителями Государственной фискальной службы с помощью служебной собаки обнаружили у гражданина Украины (она направлялся на въезд с неподконтрольной территории) 16 охотничьих патронов калибра 12 мм.

Правонарушитель и обнаруженные патроны переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.

Напомним, что вчера в КПВВ было оформлено 46,6 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств.

Сегодня утром на всех КПВВ зафиксированы огромные очереди.



Теги: Донбасс, патроны, пункт пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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