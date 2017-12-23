Сквозь линию разграничения пытались прорваться с патронами

23.12.2017 12:16

По данным Госпогранслужбы Украины, через контрольный пункт въезда-выезда "Майорск" вчера пробовали провезти боеприпасы.



При осмотре автомобиля в КПВВ "Майорск" пограничники Краматорского отряда совместно с представителями Государственной фискальной службы с помощью служебной собаки обнаружили у гражданина Украины (она направлялся на въезд с неподконтрольной территории) 16 охотничьих патронов калибра 12 мм.



Правонарушитель и обнаруженные патроны переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.

Напомним, что вчера в КПВВ было оформлено 46,6 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств.

Сегодня утром на всех КПВВ зафиксированы огромные очереди.