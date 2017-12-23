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Славянские копы установили пособника боевиков
48-летний мужчина, являясь руководителем на одном из предприятий Славянска, предоставлял участникам незаконных вооруженных формирований строительную технику и лично участвовал в сооружении фортификаций весной 2014-го.
Сотрудники Славянского отдела полиции установили, что мужчина 1969 года рождения во время оккупации возглавил свое строительное предприятие, на котором до этого работал старшим водителем. При этом он добровольно предоставил представителям НВФ строительную технику - погрузчики, краны и экскаваторы. Это позволило боевикам в короткое время возвести сеть фортификационных сооружений и огневых точек в районе железнодорожного вокзала и выезда на поселок Былбасовка. В строительстве рвов, блиндажей и блокпостов, вместе со своими коллегами, участвовал и сам подозреваемый.
Данная информация внесена в Единый реестр досудебных расследований Славянского отдела полиции. Предварительная квалификация - ч.2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что за неделю полицейские подконтрольной части Донецкой области разоблачили 6 боевиков.
Теги: Донбасс, Славянск, полиция, оккупация, боевики
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