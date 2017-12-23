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Архив - Донецкая область

США передают Украине ракеты и пусковые установки для обороны Донбасса

23.12.2017 06:34
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США передают Украине ракеты и пусковые установки для обороны Донбасса

В Государственном департаменте США сообщили, что Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". Как передает Reuters, оружие будет предоставлено для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части страны.

"Помощь США носит исключительно оборонительный характер, и, как мы всегда говорили, Украина является суверенной страной и имеет право защищаться", - говорится в заявлении департамента.

Ранее американский телеканал ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Также известно, что Госдеп США одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже пригрозил кровопролитием на Донбассе в случае поставки летальной оружия из США в Украину.



Теги: Украина, США, Донбасс, оружие
 
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