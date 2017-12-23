- Славянские копы установили пособника боевиков15:08
- Донбасс, СЦЦК и пленные: Меркель и Макрон выступили с заявлением14:53
- Донбасс: стрельба и взрывы накрыли места развода сил и средств14:43
- На Донетчине поймали браконьера с автоматом, который он подобрал на месте падения сбитого вертолета14:32
- Штаб АТО заявил, что оккупанты Донбасса сорвали перемирие14:20
- Обстрелы накануне перемирия: опубликована карта14:10
- На Луганском направлении били танк и артиллерия14:02
- Донецкое направление плотно крыли минами и снарядами13:48
- Зона АТО: потери в Старом Айдаре, Зайцево и Авдеевке13:41
- На Донетчине попались боевики13:37
США передают Украине ракеты и пусковые установки для обороны Донбасса
В Государственном департаменте США сообщили, что Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". Как передает Reuters, оружие будет предоставлено для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части страны.
"Помощь США носит исключительно оборонительный характер, и, как мы всегда говорили, Украина является суверенной страной и имеет право защищаться", - говорится в заявлении департамента.
Ранее американский телеканал ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.
Также известно, что Госдеп США одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже пригрозил кровопролитием на Донбассе в случае поставки летальной оружия из США в Украину.
Теги: Украина, США, Донбасс, оружие
- Белорусский музыкант опубликовал новый скандальный политический памфлет
- Эксперт: Внешняя политика Украины так и осталась на уровне политического туризма
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?
- Дипломат о Крыме и Донбассе: США дали Украине четкий сигнал
- Эксперт озвучил возможный план Путина по оккупированному Донбассу
- Эксперт: Ни США, ни Россия не будут нагнетать ситуацию в Украине
- Славянские копы установили пособника боевиков15:08
- Донбасс, СЦЦК и пленные: Меркель и Макрон выступили с заявлением14:53
- Донбасс: стрельба и взрывы накрыли места развода сил и средств14:43
- На Донетчине поймали браконьера с автоматом, который он подобрал на месте падения сбитого вертолета14:32
- Штаб АТО заявил, что оккупанты Донбасса сорвали перемирие14:20
- Обстрелы накануне перемирия: опубликована карта14:10
- На Луганском направлении били танк и артиллерия14:02
- Донецкое направление плотно крыли минами и снарядами13:48
- Зона АТО: потери в Старом Айдаре, Зайцево и Авдеевке13:41
- На Донетчине попались боевики13:37
- Славянские копы установили пособника боевиков15:08
- Донбасс, СЦЦК и пленные: Меркель и Макрон выступили с заявлением14:53
- Донбасс: стрельба и взрывы накрыли места развода сил и средств14:43
- На Донетчине поймали браконьера с автоматом, который он подобрал на месте падения сбитого вертолета14:32
- Штаб АТО заявил, что оккупанты Донбасса сорвали перемирие14:20
- Обстрелы накануне перемирия: опубликована карта14:10
- На Луганском направлении били танк и артиллерия14:02
- Донецкое направление плотно крыли минами и снарядами13:48
- Зона АТО: потери в Старом Айдаре, Зайцево и Авдеевке13:41
- На Донетчине попались боевики13:37
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники