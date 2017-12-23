- Донбасс: боевики оседлали "броню" и рванули на усиление позиций22:54
- Авдеевка: газ всё ближе22:12
- Святогорская "Лесная сказка" стала ближе к Олимпиаде22:00
- В Мариуполе оштрафовали водителя трамвая21:45
- Путин забыл о Донбассе?21:45
- В Покровске проголосовали за повышение водных тарифов21:19
- Как продать жилье в ОРДО или ОРЛО: советы эксперта21:10
- На юге Донетчины замечены опасные тенденции20:49
- Аброськин заявил, что Захарченко заслал диверсантов в мирные регионы20:36
- В Краматорську вивчали Бойовий гопак20:27
Святогорская "Лесная сказка" стала ближе к Олимпиаде
На XХІ сессии Святогорского городского совета 7 созыва среди прочих вопросов рассматривалась передача детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" в областную коммунальную собственность.
По инициативе Донецкой облгосадминистрации на территории "Лесной сказки" планируется строительство региональной спортивной базы. Цель - дальнейшее развитие спорта высших достижений в регионе, детско-юношеского и резервного спорта, сохранение контингента ведущих спортсменов и тренеров области, проведение учебно-тренировочных сборов, спортивно-массовых мероприятий областного, Всеукраинского и даже международного уровней. Кроме того, сохранится оздоровительное направление - будущая база сможет принимать на оздоровление как юных и взрослых спортсменов, так и детей по путевкам.
Детали проекта перед депутатами Святогорской городского совета VII созыва озвучили первый заместитель Святогорского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов власти Татьяна Герко и начальник отдела организационно-спортивной работы управления по вопросам физической культуры и спорта облгосадминистрации Марина Попова.
Докладчики отметили, что строительство региональной базы запланировано в три очереди
1. Административные здания, жилой корпус с пищеблоком, универсальный игровой зал, универсальный зал для видов борьбы, зал тяжелой атлетики, зал бокса, стрелковый тир, открытые сооружения (площадка с искусственным покрытием, универсальные игровые площадки, уличные тренажеры и т. д.).
2. Олимпийский бассейн (длина - 50 м, количество дорожек - 8), зал сухого плавания, тренажерный зал.
3. Легкоатлетический стадион с футбольным полем, трибунами для зрителей, секторами для легкоатлетических метаний.
В условиях построения сооружений универсальной направленности спортивную базу смогут использовать почти все виды спорта, которые культивируются в регионе (кроме парусного спорта, хоккея, фигурного катания), а также будет создано 200-250 дополнительных рабочих мест.
Приняв во внимание выгоды, которые получит община города от возведения сверхсовременного спортивного объекта, депутаты Святогорского горсовета выразили единогласную поддержку данной идеи.
Результатом обсуждения стало депутатское обращение к Славянскому городскому голове Вадиму Ляху, с тем, чтобы этот вопрос был рассмотрен на сессии уже депутатами Славянского горсовета.
"Учитывая, что в настоящее время город Святогорск подчинен городу Славянску, руководствуясь ст. 13 Закона Украины "О статусе депутатов местных советов", просим Вас приобщиться к рассмотрению вопроса о передаче в областную коммунальную собственность детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" и способствовать положительному решению", - отмечается в документе.
Теги: Донбасс, спорт, Святогорск, олимпиада, депутаты
- Святогорск: лагерь "Лесная сказка" хотят превратить в олимпийскую базу
- Донецкая королева, обогнавшая весь Китай
- Итоги-2009: 110 золотых вершин клуба
- Спасибо, Спас - прославила Донбасс!
- Уникальная ситуация на чемпионате Европы: родители заменили Федерацию!
- 22 спортсмена Донетчины проводили на на Олимпиаду в Рио
- Донбасс: боевики оседлали "броню" и рванули на усиление позиций22:54
- Авдеевка: газ всё ближе22:12
- Святогорская "Лесная сказка" стала ближе к Олимпиаде22:00
- В Мариуполе оштрафовали водителя трамвая21:45
- Путин забыл о Донбассе?21:45
- В Покровске проголосовали за повышение водных тарифов21:19
- Как продать жилье в ОРДО или ОРЛО: советы эксперта21:10
- На юге Донетчины замечены опасные тенденции20:49
- Аброськин заявил, что Захарченко заслал диверсантов в мирные регионы20:36
- В Краматорську вивчали Бойовий гопак20:27
- Донбасс: боевики оседлали "броню" и рванули на усиление позиций22:54
- Авдеевка: газ всё ближе22:12
- Святогорская "Лесная сказка" стала ближе к Олимпиаде22:00
- Американское оружие для Украины: появилась официальная реакция России21:55
- В Мариуполе оштрафовали водителя трамвая21:45
- Путин забыл о Донбассе?21:45
- В Покровске проголосовали за повышение водных тарифов21:19
- Как продать жилье в ОРДО или ОРЛО: советы эксперта21:10
- На юге Донетчины замечены опасные тенденции20:49
- Аброськин заявил, что Захарченко заслал диверсантов в мирные регионы20:36
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»