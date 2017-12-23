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Архив - Донецкая область

У Гнутово убирают мины

23.12.2017 16:02
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У Гнутово убирают мины

Члены патруля СММ ОБСЕ наблюдали за извлечением мин на северном въезде в подконтрольном правительству с. Гнутово (20 км к северо-востоку от Мариуполя).

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 22 декабря), наблюдатели видели 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины, двое из которых обезвреживали противотанковую мину (ТМ-62) и помещали ее в брезентовый мешок вблизи блокпоста.

Один из военнослужащих сообщил СММ, что ранее в этот же день, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям извлекла мину с поля.

Миссия видела неподвижное транспортное средство с надписью "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям" на украинском языке.



Теги: Донбасс, мины, Гнутово, СММ ОБСЕ
 
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