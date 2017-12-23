У Гнутово убирают мины

23.12.2017 16:02

Члены патруля СММ ОБСЕ наблюдали за извлечением мин на северном въезде в подконтрольном правительству с. Гнутово (20 км к северо-востоку от Мариуполя).



Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 22 декабря), наблюдатели видели 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины, двое из которых обезвреживали противотанковую мину (ТМ-62) и помещали ее в брезентовый мешок вблизи блокпоста.



Один из военнослужащих сообщил СММ, что ранее в этот же день, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям извлекла мину с поля.



Миссия видела неподвижное транспортное средство с надписью "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям" на украинском языке.