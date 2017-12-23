Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия

23.12.2017 19:00

Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) отмечает, что боевики ОРДО и ОРЛО нарушают договоренности по установлению режима прекращения огня на время Рождественских и Новогодних праздников



"Украинская сторона СЦКК информирует, что 23 декабря 2017 боевики ОРДО и ОРЛО осуществили коварные провокации с применением оружия в первый же день установленного всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня в связи с Рождественскими и Новогодними праздниками (в соответствии с договоренностями, достигнутыми 20 декабря этого года в Минске во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы)", - отмечается в сообщении.



Так, по данным Украинской стороны СЦКК, с 11:30 начался обстрел позиций подразделений ВС Украины в районе населенного пункта Луганское, где боевики вели огонь из стрелкового и крупнокалиберного оружия, СПГ и вооружения БМП. Также оккупанты выпустили по защитникам Украины 4 мины калибра 82 мм. В это же время позиции военнослужащих ВСУ обстреливал вражеский снайпер.



Около 13:00 "горячо" было и на Донецком направлении, где в районах населенных пунктов Лебединское и Авдеевка противник применил стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.



"Украинская сторона СЦКК отмечает: подразделения ВС Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, безусловно придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины", - говорится в сообщении, размещенном на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбуке, где ранее также появились сведения о сорванном перемии.