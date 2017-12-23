Утренняя сводка с донбасских КПВВ: везде зафиксированы огромные очереди

23.12.2017 08:48

Сегодня, 23 декабря, в первый день очередного перемирия, у контрольных пунктов въезда-выезда у линии разграничения в зоне АТО собралось 650 авто.



По данным Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" стояло 50 авто на въезд и 90 - на выезд; у "Марьинка" - 50/180; у "Новотроицкое" - 60/80; у "Гнутово" - 70/70.



Напомним, что вчера в КПВВ было оформлено 46,6 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств.