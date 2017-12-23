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Архив - Донецкая область

Утренняя сводка с донбасских КПВВ: везде зафиксированы огромные очереди

23.12.2017 08:48
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Утренняя сводка с донбасских КПВВ: везде зафиксированы огромные очереди

Сегодня, 23 декабря, в первый день очередного перемирия, у контрольных пунктов въезда-выезда у линии разграничения в зоне АТО собралось 650 авто.

По данным Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" стояло 50 авто на въезд и 90 - на выезд; у "Марьинка" - 50/180; у "Новотроицкое" - 60/80; у "Гнутово" - 70/70.

Напомним, что вчера в КПВВ было оформлено 46,6 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
 
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