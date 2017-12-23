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Архив - Донецкая область

В Донецке ловили мифическую ДРГ с огнеметами

23.12.2017 19:41
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В Донецке ловили мифическую ДРГ с огнеметами

В Петровском и Куйбышевском районах оккупированного Донецка боевики пророссийской группировки "ДНР" с помощью мобильных блок-постов проводили фильтрационные мероприятия. Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление"

"Местным жителям объясняли, что "ловят прорвавшуюся украинскую ДРГ", почему-то якобы вооруженную огнемётами, - отмечают в ИС. - Проводились проверки автотранспорта и личных вещей граждан, эпизодически – вплоть до проверки контактов и смс мобильных телефонов. На одном из таких блок-постов местный житель был избит боевиками только за замечание, что "диверсантов так не ловят" (доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой)".



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, боевики, оккупанты, ДРГ
 
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