В Донецке ловили мифическую ДРГ с огнеметами

23.12.2017 19:41

В Петровском и Куйбышевском районах оккупированного Донецка боевики пророссийской группировки "ДНР" с помощью мобильных блок-постов проводили фильтрационные мероприятия. Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление"



"Местным жителям объясняли, что "ловят прорвавшуюся украинскую ДРГ", почему-то якобы вооруженную огнемётами, - отмечают в ИС. - Проводились проверки автотранспорта и личных вещей граждан, эпизодически – вплоть до проверки контактов и смс мобильных телефонов. На одном из таких блок-постов местный житель был избит боевиками только за замечание, что "диверсантов так не ловят" (доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой)".