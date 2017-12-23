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Архив - Донецкая область

В Дружковке нашли два мертвых тела

23.12.2017 19:26
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В Дружковке нашли два мертвых тела

Сегодня, 23 декабря, около 10:00, полиция Дружковки получила сообщение, что в одном из домов по ул. Кустанайской с. Яковливка, обнаружены погибшими двое мужчин - 50-летний хозяина дома и его 40-летний товарищ.

Первым тела погибших мужчин обнаружил сосед, когда пришел к ним в гости. Пострадавшие в последнее время проживали вместе. Оба нигде не работали, часто злоупотребляли спиртными напитками и вели асоциальный образ жизни.

По предварительной версии установлено, что мужчины могли погибнуть в результате неосторожного обращения с огнем. В доме обнаружены очаги возгорания, у одного из погибших частично обгорели ноги.

Данный случай внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка, сообщает Дружковское отделение Краматорского отдела полиции Донецкой области.



Теги: Донбасс, Дружковка, полиция, смерть
 
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