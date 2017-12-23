Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В КПВВ "Марьинка" задержали драгоценности

23.12.2017 15:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В КПВВ "Марьинка" задержали драгоценности

Сегодня, 23 декабря, в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" на линии разграничения в Донецкой области, было обнаружено большое количество драгоценностей.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, товар нашли пограничники Краматорского отряда совместно с работниками Государственной фискальной службы (ГФС) при осмотре транспортного средства, на котором гражданка Украины ехала на неконтролируемую территорию.

В коробках из-под обуви и чая женщина скрыла изделия из металла желтого и белого цвета, предварительно - золота и серебра. Сумма оценки товара составляет примерно 200 тыс. грн.

Сейчас гражданку и обнаруженные изделия передали представителям ГФС для дальнейшего правового решения.

Напомним, что вчера в КПВВ было оформлено 46,6 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств. Через КПВВ "Майорск" пытались переправить боеприпасы, а в КПВВ "Новотроицкое" - дать взятку.

Сегодня утром на всех КПВВ зафиксированы огромные очереди.



Теги: Донбасс, задержание, пункт пропуска, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх