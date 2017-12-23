- В Донецке ловили мифическую ДРГ с огнеметами19:41
- В Дружковке нашли два мертвых тела19:26
- Украинская сторона СЦКК пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса19:07
- Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия19:00
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Боевики устроили провокацию у КПВВ "Марьинка"18:37
- На Донетчине изъяли взрывчатку18:28
- Перемирие расстреляли из минометов и снайперских винтовок18:10
- Дети Донетчины жалуются в полицию на семейные ссоры18:04
- Порошенко прокомментировал передачу Украине американского оружия17:50
В КПВВ "Марьинка" задержали драгоценности
Сегодня, 23 декабря, в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" на линии разграничения в Донецкой области, было обнаружено большое количество драгоценностей.
Как сообщает Госпогранслужба Украины, товар нашли пограничники Краматорского отряда совместно с работниками Государственной фискальной службы (ГФС) при осмотре транспортного средства, на котором гражданка Украины ехала на неконтролируемую территорию.
В коробках из-под обуви и чая женщина скрыла изделия из металла желтого и белого цвета, предварительно - золота и серебра. Сумма оценки товара составляет примерно 200 тыс. грн.
Сейчас гражданку и обнаруженные изделия передали представителям ГФС для дальнейшего правового решения.
Напомним, что вчера в КПВВ было оформлено 46,6 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств. Через КПВВ "Майорск" пытались переправить боеприпасы, а в КПВВ "Новотроицкое" - дать взятку.
Сегодня утром на всех КПВВ зафиксированы огромные очереди.
Теги: Донбасс, задержание, пункт пропуска, КПВВ
- На пунктах пропуска с нового года - "засада"
- КПВВ "Зайцеве" знов працює
- 441 человек задержан за нарушение комендантского часа в "ДНР"
- Транспортный коридор в районе "Гнутово: ДНРовцы закрыли свой КПП "Октябрь"
- Налётчиков на харьковскую ювелирку задержали в Сумской области (ФОТО)
- В районе Донецка СБУ задержала два микроавтобуса с нелегальным товаром для "ДНР" (ФОТО, ВИДЕО)
- В Донецке ловили мифическую ДРГ с огнеметами19:41
- В Дружковке нашли два мертвых тела19:26
- Украинская сторона СЦКК пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса19:07
- Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия19:00
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Боевики устроили провокацию у КПВВ "Марьинка"18:37
- На Донетчине изъяли взрывчатку18:28
- Перемирие расстреляли из минометов и снайперских винтовок18:10
- Дети Донетчины жалуются в полицию на семейные ссоры18:04
- Порошенко прокомментировал передачу Украине американского оружия17:50
- Яценюка задержали в Женеве "за Чечню"19:57
- В Донецке ловили мифическую ДРГ с огнеметами19:41
- Портников назвал проблему россиян как нации19:34
- В Дружковке нашли два мертвых тела19:26
- Украинская сторона СЦКК пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса19:07
- Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия19:00
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Боевики устроили провокацию у КПВВ "Марьинка"18:37
- На Донетчине изъяли взрывчатку18:28
- Перемирие расстреляли из минометов и снайперских винтовок18:10
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»