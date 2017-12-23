В КПВВ "Марьинка" задержали драгоценности

23.12.2017 15:39

Сегодня, 23 декабря, в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" на линии разграничения в Донецкой области, было обнаружено большое количество драгоценностей.



Как сообщает Госпогранслужба Украины, товар нашли пограничники Краматорского отряда совместно с работниками Государственной фискальной службы (ГФС) при осмотре транспортного средства, на котором гражданка Украины ехала на неконтролируемую территорию.



В коробках из-под обуви и чая женщина скрыла изделия из металла желтого и белого цвета, предварительно - золота и серебра. Сумма оценки товара составляет примерно 200 тыс. грн.



Сейчас гражданку и обнаруженные изделия передали представителям ГФС для дальнейшего правового решения.

Напомним, что вчера в КПВВ было оформлено 46,6 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств. Через КПВВ "Майорск" пытались переправить боеприпасы, а в КПВВ "Новотроицкое" - дать взятку.

Сегодня утром на всех КПВВ зафиксированы огромные очереди.