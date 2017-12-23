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Архив - Донецкая область

В КПВВ "Новотроицкое" произвели задержание

23.12.2017 13:06
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В КПВВ "Новотроицкое" произвели задержание

Сегодня, 23 декабря, мужчина пытался инсценировать пересечение линии разграничения своей женой за 500 гривен.

Как сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда, на контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" по маршруту Донецк-Мариуполь прибыл гражданин Украины, который на паспортный контроль предоставил паспорт своей супруги (без ее присутствия). В документ находилось 500 гривен. Правонарушителя передали представителям Национальной полиции.

Напомним, что вчера в КПВВ было оформлено 46,6 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств. Через КПВВ "Майорск" пытались переправить боеприпасы.

Сегодня утром на всех КПВВ зафиксированы огромные очереди.



Теги: Донбасс, взятка, линия разграничения, КПВВ
 
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