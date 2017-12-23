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Архив - Донецкая область

В Мариуполе оштрафовали водителя трамвая

23.12.2017 21:45
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В Мариуполе оштрафовали водителя трамвая

Патрульная полиция Мариуполя остановила в Кальмиусском районе трамвай, который начал движение на сочетание красного и желтого сигналов светофора.

Чтобы не затруднять движения других транспортных средств и не нарушать график работы трамвая, патрульные сопроводили нарушителя по маршруту до конечной остановки для дальнейшего рассмотрения дела.

Они составили в отношении водителя постановление за нарушение проезда перекрестков: при отсутствии специального трамвайного светофора, водители рельсовых транспортных средств обязаны выполнять требования обычного дорожного светофора. Данное правонарушение предусматривает штраф в размере 425 гривен.



Теги: Донбасс, Мариуполь, трамвай, патрульная полиция
 
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