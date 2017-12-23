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Архив - Донецкая область

В зоне АТО десант высадился с вертолета

23.12.2017 12:08
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В зоне АТО десант высадился с вертолета

В районе проведения антитеррористической операции, на Донетчине, военнослужащие одной из отдельных аэромобильных бригад отработали действия при высадке десанта с вооружением с вертолета МИ-8 с помощью комплекта бортового оборудования "Адаптер-М1".

Как отмечает пресс-центр штаба АТО, применение этого оборудования во время высадки десанта наиболее эффективно на местности, рельеф которой не позволяет посадку вертолета, во время чрезвычайных ситуаций, или при высадке на ограниченные участки, такие как крыша здания, палуба корабля, частично заминированные участки местности и тому подобное.

Десантниками отдельной аэромобильной бригады было сделано несколько сотен спусков по специальному каната с комплекта бортового оборудования "Адаптер-М1".



Теги: Донбасс, вертолет, АТО, десант
 
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