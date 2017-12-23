В зоне АТО десант высадился с вертолета

23.12.2017 12:08

В районе проведения антитеррористической операции, на Донетчине, военнослужащие одной из отдельных аэромобильных бригад отработали действия при высадке десанта с вооружением с вертолета МИ-8 с помощью комплекта бортового оборудования "Адаптер-М1".



Как отмечает пресс-центр штаба АТО, применение этого оборудования во время высадки десанта наиболее эффективно на местности, рельеф которой не позволяет посадку вертолета, во время чрезвычайных ситуаций, или при высадке на ограниченные участки, такие как крыша здания, палуба корабля, частично заминированные участки местности и тому подобное.



Десантниками отдельной аэромобильной бригады было сделано несколько сотен спусков по специальному каната с комплекта бортового оборудования "Адаптер-М1".