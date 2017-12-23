Важно для переселенцев: кто и как может получать пенсии и пособие на дому

23.12.2017 11:50

Юрист Всеукраинского благотворительного фонда "Горение" Светлана Гаврилюк разъяснила, кто из внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) имеет право на получение пенсии и пособие на дому.



На эту услугу имеют право переселенцы-инвалиды I группы и те, кому нужна постоянная посторонняя помощь.



Чтобы оформить всё соответствующим образом, надо прийти в отделение Ощадбанка по месту жительства и написать заявление (образец по ссылке).



К нему следует приложить копии:



паспорта гражданина Украины;

учетной карточки плательщика налогов;

справки медико-социальной экспертизы;

пенсионного удостоверения.



Согласно Постановлению Кабмина № 964 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ", Ощадбанк бесплатно доставлять пенсии домой.



Если нет возможности лично прийти в Ощадбанк, можно: позвонить в отделение Ощадбанка, договориться, чтобы приехал специалист и принял заявление; обратиться в Центр социальных служб, чтобы его специалисты доставили заявление в отделение Ощадбанка.