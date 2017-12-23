Жебривский побывал в школе-рекордсмене

23.12.2017 17:41

Сегодня, 23 декабря, губернатор Донетчины Павел Жебривский проверил, как идут ремонтные работы в опорной школе Александровки.



"Это школа-рекордсмен: тендеры по ней проводились 420 (!) дней. Впрочем, здравый смысл победил: определили подрядчика, и сейчас школа ремонтируется быстрыми темпами. Приехав туда вечером субботы, убедился сам: люди работают как внутри здания, так и снаружи, - отмечает глава ОГА. - Кстати, увидел, что обустраивать площадки и наводить порядок на прилегающей к школе территории помогают и ГСЧС, и местные жители - местная община очень ждет открытие обновленной школы".



По словам губернатора, реконструкция этой школы должна завершится "где-то до середины февраля следующего года".



Напомним, что Жеривский побывал сегодня в Очеретино. По его словам, там "быстрыми темпами продвигаются работы" по реконструкции школы.