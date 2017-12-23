Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жебривский побывал в школе-рекордсмене

23.12.2017 17:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жебривский побывал в школе-рекордсмене

Сегодня, 23 декабря, губернатор Донетчины Павел Жебривский проверил, как идут ремонтные работы в опорной школе Александровки.

"Это школа-рекордсмен: тендеры по ней проводились 420 (!) дней. Впрочем, здравый смысл победил: определили подрядчика, и сейчас школа ремонтируется быстрыми темпами. Приехав туда вечером субботы, убедился сам: люди работают как внутри здания, так и снаружи, - отмечает глава ОГА. - Кстати, увидел, что обустраивать площадки и наводить порядок на прилегающей к школе территории помогают и ГСЧС, и местные жители - местная община очень ждет открытие обновленной школы".

По словам губернатора, реконструкция этой школы должна завершится "где-то до середины февраля следующего года".

Напомним, что Жеривский побывал сегодня в Очеретино. По его словам, там "быстрыми темпами продвигаются работы" по реконструкции школы.



Теги: Донбасс, школа, ремонт, реконструкция, Жебривский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх