Жебривский проинспектировал реконструкцию очередной опорной школы

23.12.2017 16:26

Сегодня, 23 декабря, губернатор Донецкой области Павел Жеривский побывал в Очеретино. По его словам, там "быстрыми темпами продвигаются работы" по реконструкции школы.



"Бригады работают как на внешних, так и на внутренних работах, проводят благоустройство территории. Если подрядчик не сбавит темпов, то школу сможем открыть в конце января 2018-го", - поделился губернатор на своей странице в Фейсбуке.



Напомним, что в конце прошлой недели после реконструкции открыли опорную школу в Ильиновке. Она стала шестой опорной школой на Донетчине. До конца года планируется открыть ещё одну - в Волновахе.