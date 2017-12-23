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Архив - Донецкая область

Жебривский проинспектировал реконструкцию очередной опорной школы

23.12.2017 16:26
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Жебривский проинспектировал реконструкцию очередной опорной школы

Сегодня, 23 декабря, губернатор Донецкой области Павел Жеривский побывал в Очеретино. По его словам, там "быстрыми темпами продвигаются работы" по реконструкции школы.

"Бригады работают как на внешних, так и на внутренних работах, проводят благоустройство территории. Если подрядчик не сбавит темпов, то школу сможем открыть в конце января 2018-го", - поделился губернатор на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, что в конце прошлой недели после реконструкции открыли опорную школу в Ильиновке. Она стала шестой опорной школой на Донетчине. До конца года планируется открыть ещё одну - в Волновахе.



Теги: Донбасс, реконструкция, Жебривский, Очеретино, опорная школа
 
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