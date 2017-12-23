Жебривский рассказал о ситуации в Новолуганском, которое пострадало от жуткого обстрела

23.12.2017 16:52

Губернатор Донетчины Павел Жебривский сообщил сегодня, 23 декабря, что в Новолуганском (18 декабря его накрыло реактивной артиллерией) полностью восстановили водо- газо- тепло- и электроснабжения.



"Завершили аварийный ремонт школы - закрыли окна пленкой, сняли поврежден шифер и перекрыли новым. Уже накрываем шифером вместо тента и крышу детского сада, - пишет глава ОГА на своей странице в Фейсбуке. - С поврежденной снарядом "Града" группы вывезли мусор, в здании закрыли оконные проемы пленкой и OSB, подали тепло, воду и электричество. Второй день подряд в неповрежденном крыле детского сада работают три группы".



В амбулатории, которая также пострадал от обстрелов, также закрыли окна, вывезли битое стекло и мусор. Вскоре здесь начнут внутренний ремонт.



"Больше всего остается работы по восстановлению поврежденного частного жилья, - отмечает губернатор. - Пожилым людям, одиноким и инвалидам помогают ремонтные бригады ГСЧС. Тем, кто способен сам отремонтировать свое жилье, предоставляем строительные материалы, выделенные из областного матрезерва".



По словам Жебривского, люди в поселке понемногу приходят в себя после пережитого обстрела. В центре украшают новогоднюю елку, для детей проводят праздничные мероприятия.

Напомним, что по последним данным, ранения разной тяжести (огнестрельные осколочные верхних и нижних конечностей, огнестрельные переломы, поражение грудной клетки, головы и тому подобное) в тот жуткий вечер получили семеро мирных жителей. Кроме того, у шестилетней девочки - психологическая травма.



Обстрелами были повреждены около 100 зданий: многоэтажные и частные дома, общежитие, амбулатория, школа, детсад. Половина населённого пункта была обесточена из-за повреждения линий электропередач, частично повреждён и газопровод.

Последствия ударов по Новолуганском фиксируют представители СММ ОБСЕ.