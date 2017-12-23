Зона АТО: потери в Старом Айдаре, Зайцево и Авдеевке

23.12.2017 13:41

Спикер Минобороны по вопросам антитеррористической операции Александр Мотузяник подтвердил озвученную с утра пресс-центром штаба АТО информацию о том, что минувшие сутки не прошли на Донбассе без потерь.



"В результате вражеских действий, к сожалению, Украина потеряла одного своего защитника, который погиб в результате артиллерийского обстрела со стороны противника неподалеку от Старого Айдара. Также один военнослужащий получил ранения возле Авдеевки, а еще один наш военный получил боевую травму в районе Зайцево", - сообщил Мотузяник.

Напомним, что всего за минувшие сутки, 22 декабря, российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины в зоне АТО.

В отличие от представителей пророссийской группировки "ДНР", которые уже наводняют информационное пространство фейковыми новостями о якобы срыве перемирия со стороны ВСУ, их "коллеги" с Луганщины сообщили, что перемирие, которое начало действовать с 00:00 23 декабря, соблюдается.