Аброськин изучил уголовную "статистику" ОРДО

24.12.2017 16:43

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины, бывший руководитель полиции Донетчины Вячеслав Аброськин поделился впечатлениями от изучения внутренней уголовной "статистики" ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория).



"Сегодня знакомился с внутренней уголовной "статистикой" несуществующего государства "ДНР" за 11 месяцев текущего года. Могу сказать только одно - наши граждане Украины, которые вынуждены оставаться на оккупированной боевиками территории, оказались поневоле в "стране зазеркалья", - пишет генерал на своей странице в Фейсбуе. - Там, где нет никакого закона, правят бандиты, какие-то "ростовские казаки" из прошлого века. Все отбросы российского общества в одно мгновение оказались на нашей земле. Какие-то "чиновники" еще обобщают цифры о "раскрытии 60% преступлений", фейковые "суды" с "трибуналами" и другим сбродом рассматривают дела не понятно по каким законам".



По словам Аброськина, после возвращения захваченных территорий "нам еще долго придется разбираться со всем этим мусором, чтобы освободить невинных и привлечь к ответственности этих "чудо-судей" и реальных преступников".