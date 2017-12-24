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Архив - Донецкая область

Аброськин изучил уголовную "статистику" ОРДО

24.12.2017 16:43
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Аброськин изучил уголовную "статистику" ОРДО

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины, бывший руководитель полиции Донетчины Вячеслав Аброськин поделился впечатлениями от изучения внутренней уголовной "статистики" ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория).

"Сегодня знакомился с внутренней уголовной "статистикой" несуществующего государства "ДНР" за 11 месяцев текущего года. Могу сказать только одно - наши граждане Украины, которые вынуждены оставаться на оккупированной боевиками территории, оказались поневоле в "стране зазеркалья", - пишет генерал на своей странице в Фейсбуе. - Там, где нет никакого закона, правят бандиты, какие-то "ростовские казаки" из прошлого века. Все отбросы российского общества в одно мгновение оказались на нашей земле. Какие-то "чиновники" еще обобщают цифры о "раскрытии 60% преступлений", фейковые "суды" с "трибуналами" и другим сбродом рассматривают дела не понятно по каким законам".

По словам Аброськина, после возвращения захваченных территорий "нам еще долго придется разбираться со всем этим мусором, чтобы освободить невинных и привлечь к ответственности этих "чудо-судей" и реальных преступников".



Теги: Донбасс, криминал, ДНР, Аброськин, оккупанты, ОРДО
 
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