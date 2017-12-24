"Армейские корпуса" создают в ОРДЛО убойный запас

24.12.2017 07:16

В "1-м Армейском корпусе" ("ДНР") и "2-м АК" ("ЛНР"), которые оперативно подчинены штабу 8-й общевойсковой армии ВС РФ, принимаются меры по выполнению указания российского командования относительно создания дополнительных складов для накопления боеприпасов и топлива.



Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление", подчеркивая, что командование обоих корпусов подыскивает подходящие территории и сооружения для обустройства целого ряда складов текущих и "НЗ" запасов по боекомплекту и горюче-смазочным материалам.



Напомним, что 23 декабря, в первый день перемирия, зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков. В рядах ВСУ есть потери.