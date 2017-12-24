Авдеевка пострадала от набега вандалов

24.12.2017 10:55

Гирлянды, которые были подключены вечером 21 декабря в центре прифронтовой Авдеевки, были украдены уже следующим утром.



"Вчера сотрудниками КП "СЕЗ" при участии ГО, были приобретены, развешены и подключены гирлянды на бульваре Шевченко… Хоть скудненько, но красивенько получилось. Большинство прохожих поддерживали инициативу, всем нравилось, - отмечается в сообщении КП "СЕЗ" Авдеевки в соцсети Фейсбук. - А что же мы увидели на утро следующего дня? 4 из 9 гирлянд срезаны и украдены（видимо кому то нужнее), сломаны ветки деревьев, вырваны электрические коробки. И это в ЦЕНТРЕ города! Возле пункта по общественной защите правопорядка!"



Как сообщает avdeevka.city, руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин обратился с просьбой к начальнику Авдеевского отделения полиции Андрею Епуру найти вандалов и обеспечить охрану новогодних объектов.



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