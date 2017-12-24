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Архив - Донецкая область

Беларусь везет контрабанду в ОРДЛО

24.12.2017 12:00
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Беларусь везет контрабанду в ОРДЛО

Коммерческими структурами Республики Беларусь, транзитом через РФ, через закрытые Украиной в 2014 году пункты пропуска "Изварино", "Должанский" и "Червонопартизанск" осуществляется систематический контрабандный ввоз на территорию ОРДЛО партий подакцизных продовольственных товаров, изделий легкой промышленности и др.

Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление". По данным ИС, общее количество контейнеровозов белорусской регистрации, которые выгружаются на центральном контейнерном участке в г.Луганск, составляет порядка 300 автомобилей в сутки.



Теги: Луганск, Беларусь, граница, контрабанда, ОРДЛО
 
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