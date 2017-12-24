Беларусь везет контрабанду в ОРДЛО

24.12.2017 12:00

Коммерческими структурами Республики Беларусь, транзитом через РФ, через закрытые Украиной в 2014 году пункты пропуска "Изварино", "Должанский" и "Червонопартизанск" осуществляется систематический контрабандный ввоз на территорию ОРДЛО партий подакцизных продовольственных товаров, изделий легкой промышленности и др.



Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление". По данным ИС, общее количество контейнеровозов белорусской регистрации, которые выгружаются на центральном контейнерном участке в г.Луганск, составляет порядка 300 автомобилей в сутки.