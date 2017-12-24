Боевики "ДНР" отказали наблюдателям СММ ОБСЕ в проезде

24.12.2017 14:42

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили, что боевики пророссийской группировки "ДНР" помешали наблюдателям проехать в Верхнешироковское, что на юге Донетчины.



Соласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 23 декабря), трое невооруженных членов "ДНР" остановили патруль Миссии на блокпосте, расположенном на западной окраине подконтрольного "ДНР" с. Верхнешироковское (быв. Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя). Они отказали наблюдателям в проезде, заявив при этом, что передвигаться далее небезопасно из-за "диверсионной деятельности и стрельбы вблизи линии соприкосновения".