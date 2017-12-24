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Архив - Донецкая область

Через линию разграничения прорвались почти 43 тысячи человек

24.12.2017 08:44
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Через линию разграничения прорвались почти 43 тысячи человек

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО на Донбассе, 23 декабря было оформлено 42,7 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств.

По данным Госпогранслужбы Украины, вчера КПВВ пересекли следующим образом:

"Майорск" - 9990 человек и 1115 транспортных средств;

"Марьинка" - 10540 человек и 1770 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7960 человек и 1455 транспортных средств;

"Гнутово" - 4775 человек и 1055 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9410 человек.

Напомним, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявили о длинных очередях в районе КПВВ "Станица Луганская".

Сегодня утром огромные очереди собрались у КПВВ "Марьинка".



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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