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Архив - Донецкая область

Члены "ДНР" ходили с щупами

24.12.2017 10:44
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Члены "ДНР" ходили с щупами

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали проведение работ по разминированию на неподконтрольной части Донетчины.

"По обе стороны участка дороги, проходящей примерно в 5 км к северу от подконтрольного "ДНР" Петровского, наблюдатели видели 8 вооруженных членов "ДНР" с минными щупами и миноискателями", - говорится в отчете СММ ОБСЕ (опубликован вечером 23 декабря).



Теги: Донбасс, ДНР, мины, СММ ОБСЕ
 
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