Члены "ДНР" ходили с щупами

24.12.2017 10:44

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали проведение работ по разминированию на неподконтрольной части Донетчины.



"По обе стороны участка дороги, проходящей примерно в 5 км к северу от подконтрольного "ДНР" Петровского, наблюдатели видели 8 вооруженных членов "ДНР" с минными щупами и миноискателями", - говорится в отчете СММ ОБСЕ (опубликован вечером 23 декабря).