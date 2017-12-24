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Деньги на программу "Доступное жилье" можно брать из местных бюджетов?
Эксперт по недвижимости, консультант комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики Елена Маленкова рассказала, каким образом можно найти средства на программу "Доступное жилье", на которую в госказне выделили недостаточно средств.
Маленкова напомнила, что в госбюджете-2018 на программу, которая предусматривает приобретение переселенцами и воинами АТО жилья в половину стоимости (вторую оплачивает государство), заложили всего 100 млн грн.
По ее словам, первый транш в размере 30 млн грн выделил до этого Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству. "Это для всех по программе "50 на 50". Эти деньги на свой страх и риск выделил фонд, первый транш", – уточнила Маленкова в эфире ТК "Донбасс".
Эксперт отметила, что минимальная средняя стоимость по стране сейчас составляет 14 тыс. 447 грн за кв. м жилья, а если брать в качестве средней стоимости квартиры 700 тыс. грн, то на выделенную сумму по программе "Доступное жилье" можно приобрести всего 185 квартир.
"Можно воспользоваться правом местных громад выделять средства на привлечение специалистов. Если какая-то громада заинтересована в привлечении специалиста какого-то профиля, у них есть право оплаты компенсации (по программе "Доступное жилье", – прим.) из местного бюджета для переселенцев и участников АТО", - заявила Маленкова.
По ее словам, закон не только позволяет местным громадам выделять средства на программу "Доступное жилье", но и приветствует.
"В Житомирской области громада заинтересована в некоторых специалистах. Знаю, что Белая Церковь, мы имели разговор с местной мэрией, их интересуют сейчас технические специалисты. И они готовы подключиться к этой программе, - отметила Маленкова. - Сами местные советы, если они заинтересованы в привлечении рабочих рук, каких-то специализированных профессий, они могут выделить деньги. Это решение громады. Так и было запланировано, что что-то выделяется из бюджета, что-то местные советы могут".
Напомним, что запущенная в конце ноября программа "Доступное жилье", которая позволяет переселенцам и участникам боевых действий в зоне АТО приобретать квартиры в половину цены (вторую оплачивает государство), приостановлена.
Теги: Донбасс, жилье, переселенцы, ВПЛ, "Доступное жилье"
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