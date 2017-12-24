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Архив - Донецкая область

Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов

24.12.2017 19:33
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Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов

Для поддержания на высоком уровне профессиональной подготовки, в районе проведения антитеррористической операции состоялось собрание с командирами десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений одной из бригад десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины.

Во время собрания, особое внимание сосредоточивалось на повестке выполнения подразделениями задач по назначению, а также мероприятий боевой подготовки.

На полигоне в районе отвода, на развернутых учебных местах офицерами ДШВ был отработан алгоритм организации и методика проведения практических занятий с личным составом различных специальностей: пулеметчиков, гранатометчиков, снайперов, расчетов орудий, минометов, противотанковых управляемых ракет и тому подобное.

Также были отработаны практические действия подразделений в различных видах боя, управления огнем артиллерии и тому подобное.

Кроме того, для участников собрания, представителями Международного комитета Красного Креста была проведена информационная сессия. Во время лекции, офицеров-десантников были проинформированы о деятельности гуманитарной организации в зоне ведения боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба отдельной десантно-штурмовой бригады.



Теги: Донбасс, стрельба, АТО, десантники
 
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