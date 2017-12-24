Донецкая железная дорога подверглась нападению

24.12.2017 21:12

За 11 месяцев текущего года в региональном филиале Укрзализныци "Донецкая железная дорога" зафиксировано 56 случаев хищений устройств автоматики, телемеханики и связи. Общая сумма ущерба составила более 1 млн грн.



В ДонЖД (функционирующей на подконтрольной территории) отмечают, что фиксируются массовые и организованные преступные посягательства на государственное имущество в виде злонамеренного повреждения средств сигнализации и связи.



Так, 21 марта на станции Очеретино неизвестные повредили дроссель-трасформатор, похитили сигнальную тяговую обмотку на сумму почти 16 тыс. грн. А 17 июня на перегоне Гродовка - Покровск неизвестные повредили весь дроссель-трансформатор на сумму почти 46 тыс. грн.



Все поврежденные дроссель-трансформаторы были защищены металлическими саркофагами, которые срезали злоумышленники. Региональный филиал "Донецкая железная дорога" приняла решение установить железобетонные саркофаги в этих местах, а также других местах, к которым проявляют чрезмерный интерес любители легкой наживы.



Представители ДонЖД напоминают, что незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта может привести к перебоям в движении поездов, возникновению аварийных ситуаций с крайне опасными последствиями, поставить под угрозу безопасность движения поездов. К тому же, за подобные противозаконные действия предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность.