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Донецкая железная дорога подверглась нападению
За 11 месяцев текущего года в региональном филиале Укрзализныци "Донецкая железная дорога" зафиксировано 56 случаев хищений устройств автоматики, телемеханики и связи. Общая сумма ущерба составила более 1 млн грн.
В ДонЖД (функционирующей на подконтрольной территории) отмечают, что фиксируются массовые и организованные преступные посягательства на государственное имущество в виде злонамеренного повреждения средств сигнализации и связи.
Так, 21 марта на станции Очеретино неизвестные повредили дроссель-трасформатор, похитили сигнальную тяговую обмотку на сумму почти 16 тыс. грн. А 17 июня на перегоне Гродовка - Покровск неизвестные повредили весь дроссель-трансформатор на сумму почти 46 тыс. грн.
Все поврежденные дроссель-трансформаторы были защищены металлическими саркофагами, которые срезали злоумышленники. Региональный филиал "Донецкая железная дорога" приняла решение установить железобетонные саркофаги в этих местах, а также других местах, к которым проявляют чрезмерный интерес любители легкой наживы.
Представители ДонЖД напоминают, что незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта может привести к перебоям в движении поездов, возникновению аварийных ситуаций с крайне опасными последствиями, поставить под угрозу безопасность движения поездов. К тому же, за подобные противозаконные действия предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность.
Теги: Донбасс, железная дорога, Донецкая железная дорога, поезда, кражи
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