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Ходаковский опубликовал важный документ и сравнил главаря "ДНР" с Винни-Пухом
Экс-глава "Совбеза ДНР" Александр Ходаковский опубликовал "законопроект", которым хотят продлить полномочия главаря "ДНР" Александра Захарченко и т.н. "народного совета".
"Судя по всему, Захарченко решил сделать Донбассу своеобразный новогодний подарок - подарить нам себя еще на год...пока. А потом еще на год, а потом еще - пока все не закончится, как в мультфильме про Винни-Пуха. Только история про Винни весьма поучительная - можно ведь и застрять в норе, потому что кто-то слишком много ест, и не покинуть территорию вовремя", - пишет экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский на своей странице в Фейсбуке (там он значится как Александр Сергеев).
Там же он публикует "законопроект", которым предлагается продлить полномочия "руководителя" псевдореспублики и фейкового "народного совета" на год – не на 4, а на 5 лет.
"Происходит банальная приватизация территории кланом далеко не маклаудов, - продолжает Ходаковский, который давно "в контрах" с Захарченко. - Людям как бы намекают - ни на какие легитимные и демократические перемены можете не рассчитывать....Тогда что? Вариация Луганска? Когда мне пишут незнакомые люди, и говорят, что пора уже выгнать зажравшихся барыг, то первый вопрос, который я себе задаю - а не с той стороны ли подсказки? Я все время об этом думаю - я так устроен. Но также я думаю и о том, что терпение у людей не железное".
Террорист также задается вопросом: "А в Луганске тогда когда будут проводиться выборы? Должна же ведь быть какая-то синхронизация? И еще один вопрос в связи с Луганском: если Захарченко хочет продлить по собственному произвольному желанию свой срок сидения у кормушки - то значит он даже не задумывается об объединении с ЛНР? Иначе зачем тогда вносить изменения в конституцию ДНР, если мы стремимся к созданию общего с ЛНР государства? Тогда уже нужно вносить изменения, предусматривающие слияние, а потом идти на общие выборы....Приятно, видимо, когда государство - твоя частная собственность. У Путина восемьдесят шесть процентов поддержки, если верить опросам, но Захарченко даже его перещеголял - он просто сказал - ВСЕ МОЕ!"
Ранее Ходаковский заявил, что обстановка в Донецке накаляется, а также, что Захарченко создал "уродливую реальность".
А еще - сообщил правду об "экономике" в "ДНР" и рассказал, почему он в свое время лишился постов.
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Теги: Донбасс, власть, ДНР, Захарченко, Ходаковский, оккупанты
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