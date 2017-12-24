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Архив - Донецкая область

Командиров боевиков ОРДО наказали

24.12.2017 22:05
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Командиров боевиков ОРДО наказали

В "1-м Армейском корпусе" пророссийской группировки "ДНР" (оперативно подчинен штабу 8-й общевойсковой армии ВС РФ) командование констатирует "нецелевое использование автотранспорта" - как строевой, так и боевой групп.

"В распоряжении командования "армейского корпуса" указано, что подобная практика приводит к нецелевому расходу моторесурса, топлива и расходных материалов. Ряд командиров батальонного уровня привлекаются к административной ответственности", - сообщает группа "Информационное Сопротивление"



Теги: Донбасс, транспорт, ДНР, боевики, ОРДО
 
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