Командиров боевиков ОРДО наказали

24.12.2017 22:05

В "1-м Армейском корпусе" пророссийской группировки "ДНР" (оперативно подчинен штабу 8-й общевойсковой армии ВС РФ) командование констатирует "нецелевое использование автотранспорта" - как строевой, так и боевой групп.



"В распоряжении командования "армейского корпуса" указано, что подобная практика приводит к нецелевому расходу моторесурса, топлива и расходных материалов. Ряд командиров батальонного уровня привлекаются к административной ответственности", - сообщает группа "Информационное Сопротивление"