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Люди с автоматами остановили наблюдателей ОБСЕ в ОРДО
24.12.2017 09:03
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 декабря), наблюдатели столкнулись с очередным случаем ограничения свободы передвижения на оккупированной части Донетчины.
"Восемь членов "ДНР" (из которых трое были вооружены автоматами АК-47) остановили патруль Миссии на блокпосте, расположенном примерно в 3 км к северу от подконтрольного "ДНР" с. Раздольное (46 км к юго-востоку от Донецка). Они сообщили наблюдателям, что патруль сможет продолжить движение только после предоставления "плана передвижения патруля". Члены патруля Миссии не предоставили его и покинули этот район", - отмечается в сообщении СММ ОБСЕ.
Теги: Донбасс, боевик, автомат, ДНР, СММ ОБСЕ, ОРДО
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