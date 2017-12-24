Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Люди с автоматами остановили наблюдателей ОБСЕ в ОРДО

24.12.2017 09:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Люди с автоматами остановили наблюдателей ОБСЕ в ОРДО

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 декабря), наблюдатели столкнулись с очередным случаем ограничения свободы передвижения на оккупированной части Донетчины.

"Восемь членов "ДНР" (из которых трое были вооружены автоматами АК-47) остановили патруль Миссии на блокпосте, расположенном примерно в 3 км к северу от подконтрольного "ДНР" с. Раздольное (46 км к юго-востоку от Донецка). Они сообщили наблюдателям, что патруль сможет продолжить движение только после предоставления "плана передвижения патруля". Члены патруля Миссии не предоставили его и покинули этот район", - отмечается в сообщении СММ ОБСЕ.



Теги: Донбасс, боевик, автомат, ДНР, СММ ОБСЕ, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх