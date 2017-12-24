Люди с автоматами остановили наблюдателей ОБСЕ в ОРДО

24.12.2017 09:03

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 декабря), наблюдатели столкнулись с очередным случаем ограничения свободы передвижения на оккупированной части Донетчины.



"Восемь членов "ДНР" (из которых трое были вооружены автоматами АК-47) остановили патруль Миссии на блокпосте, расположенном примерно в 3 км к северу от подконтрольного "ДНР" с. Раздольное (46 км к юго-востоку от Донецка). Они сообщили наблюдателям, что патруль сможет продолжить движение только после предоставления "плана передвижения патруля". Члены патруля Миссии не предоставили его и покинули этот район", - отмечается в сообщении СММ ОБСЕ.