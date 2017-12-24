Луганское направление: 7 обстрелов и потери

24.12.2017 12:59

На Луганском направлении, которое объединяет Луганщину и часть Донецкой области, в первый день перемирия зафиксировано 7 обстрелов. Все – на Донетчине



Как сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, первый обстрел позиций ВСУ в районе Светлодарска начался в 10.45 и продолжался два часа. "Противник применил пехотное вооружение и БМП, а уже под вечер позиции Вооруженных Сил в этом районе были обстреляны из миномета 82 калибра. По нашим защитникам было выпущено 3 мины", - отметил полковник.



Неспокойно было в районе Луганского. Обстрел начался здесь в 11:30 и не утихал почти пять часов. Оккупанты выпустили по позициям ВСУ 4 минометные мины калибра 82 мм, вели огонь из БМП, зенитных установок и стрелкового оружия, включая снайперское. Именно у Лугаснкого вчера погиб один защитник Украины, а еще один был ранен.



В дальнейшем, в течение дня, позиции украинских военных в районе Луганского были обстреляны еще трижды, однако минометы враг не применял.



По словам Мотузяника, силы АТО ответный огонь не открывали.

Напомним, что уже опубликована карта обстрелов в первый день перемирия.

В утренне сводке пресс-центра штаба АТО сообщалось, что в первый день перемирия, зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков, а также рассказывалось об одном погибшем. Однако, по уточненным данным, произошло 9 обстрелов, а кроме погибшего есть и раненый.

Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия, а также пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса.