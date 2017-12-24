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Архив - Донецкая область

На Донецком направлении перемирие расстреляли дважды

24.12.2017 13:03
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На Донецком направлении перемирие расстреляли дважды

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сообщил, что на Донецком направлении 23 декабря, в первый день перемирия, зафиксированы две вражеские огневые провокации.

"В районе Авдеевки противник полчаса "поливал" наши позиции из крупнокалиберного пулемета, а в районе Лебединского обстрелял опорный пункт Вооруженных Сил Украины из стрелкового оружия. Понимая провокационный характер этих обстрелов, наши военные огонь не применяли", - отмечает полковник.

Напомним, что уже опубликована карта обстрелов в первый день перемирия.

В утренне сводке пресс-центра штаба АТО сообщалось, что в первый день перемирия, зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков, а также рассказывалось об одном погибшем. Однако, по уточненным данным, произошло 9 обстрелов, а кроме погибшего есть и раненый.



Теги: Донбасс, война, Авдеевка, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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