На Донецком направлении перемирие расстреляли дважды

24.12.2017 13:03

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сообщил, что на Донецком направлении 23 декабря, в первый день перемирия, зафиксированы две вражеские огневые провокации.



"В районе Авдеевки противник полчаса "поливал" наши позиции из крупнокалиберного пулемета, а в районе Лебединского обстрелял опорный пункт Вооруженных Сил Украины из стрелкового оружия. Понимая провокационный характер этих обстрелов, наши военные огонь не применяли", - отмечает полковник.

Напомним, что уже опубликована карта обстрелов в первый день перемирия.

В утренне сводке пресс-центра штаба АТО сообщалось, что в первый день перемирия, зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков, а также рассказывалось об одном погибшем. Однако, по уточненным данным, произошло 9 обстрелов, а кроме погибшего есть и раненый.