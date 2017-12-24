Названо "окно" для решения конфликта на Донбассе

24.12.2017 16:58

Народный депутат Украины Наталия Веселова (переселенка, вынужденно покинувшая оккупированный Донецк) считает, что чем больше времени проходит, тем сложнее будет процесс реинтеграции ОРДЛО. Но есть хороший шанс сделать это в 2018 году.



"В следующем году Украина может использовать период между выборами президента Российской Федерации и выборами президента Украины, - уверена Веселова. Тогда действительно у нас может возникнуть шанс решить вооруженный конфликт и вернуть оккупированные территории Донбасса".



По словам нардепа, на это указывает много объективных причин и моментов.



Веселова выразила надежду, что в следующем году президент Украины и весь дипломатический корпус будут работать именно над вопросами возвращения Донбасса и Крыма.