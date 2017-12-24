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Архив - Донецкая область

Новейшие технологии стоят на страже безопасности Донетчины

24.12.2017 21:31
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Новейшие технологии стоят на страже безопасности Донетчины

Сегодня исполняется год с момента, как в Главному Управлении Нацполиции Донецкой области (базируется в Мариуполе) был открыт Единый аналитический сервисный центр (UASC). Построенный с применением новейших интеллектуальных технологий, он взят с недавних пор за основу системы безопасности для всей Украины.

Как сообщает сайт полиции Донетчины, UASC создавался по примеру системы безопасности Абу-Даби. Он стал первым в Украине подразделением, основанным на смарт-технологиях. Похожие системы есть в Сингапуре, Лондоне. Теперь - и в Мариуполе.

Интеллектуальное программное обеспечение было разработано специально для нужд полиции региона, где идут боевые действия. Оно позволяет максимально быстро реагировать на происшествия, предупреждать правонарушения и раскрывать преступления в первые часы после совершения.

В единой системе UASC работают:

колл-центр 102,

система интеллектуального видеонаблюдения,

мобильное приложение "Полиция 102",

смарт-остановка общественного транспорта в Мариуполе.

Всё это является частью проекта "Безопасная Донетчина".

Интересные цифры:

- программа имеет 700 функций;

- уже работают более 60 интеллектуальных видеокамер;

- за 15 секунд камера распознает опасность и направляет в центр сигнал тревоги;

- обработка вызова и направление на помощь наряда полиции занимает 3-5 минут

-с использованием UASC количество обращений в полицию увеличилось вдвое.

Система работает даже там, где связи почти нет, в отдаленных населенных пунктах и на линии боевых действий. Благодаря современному оборудованию, IP-телефонии, граждане имеют возможность известить правоохранителей о правонарушениях, которое будет автоматически зафиксировано. На помощь немедленно прибудут полицейские, специально экипированные и готовые к любым ситуациям.

В сотрудничестве с местными общинами и ПРООН камеры интеллектуального видеонаблюдения установлены в Мариуполе, Покровске (бывший Красноармейск), Большой Новоселке, Славянске и прифронтовом Новгородском. Они работают в местах скопления людей, транспортных развязках, на въезде и выезде из городов.

Эти видеокамеры - единственные в стране, способные идентифицировать марку, модель и цвет авто, реагировать на громкие звуки и вспышки.

С начала года с камер в центр поступило более 6000 сигналов тревоги. Задержаны более 60 транспортных средств, находящихся в розыске, 32 - скрывшихся с мест ДТП, выявлено 137 государственных номеров, которые числились похищенными или утерянными. Кроме того, с помощью интеллектуальных камер раскрыто более 50 тяжких преступлений.

После внедрения UASC Донетчина стала одним из двух регионов с самым низким уровнем преступности в стране: 46,6 преступлений на 10 000 населения (тогда как средний показатель по Украине - 98 преступлений). В частности, количество уличных преступлений сократилось вдвое.

Результатом централизованного приема звонков в колл-центр 102 и свидетельством доверия граждан является увеличение обращений в полицию. За 11 месяцев на линию 102 поступило более 245 тыс. сообщений, из них почти 3 тыс. - от детей.

В колл-центре 102 в Донецкой области впервые в полиции Украины ввели международную практику удержания ребенка на линии, пока он не окажется в безопасности.

Сегодня к системе безопасности UASC может подключиться любой человек на территории Донецкой области и Закарпатья, а вскоре - и всей страны. Для этого нужен только смартфон с выходом в Интернет, на который установлено мобильное приложение "Полиция 102".

Удобный сервис круглосуточной связи с полицией разработан с учетом потребностей всех категорий населения, учитывая маленьких граждан и людей с недостатками слуха и речи.

Экстренно позвать полицию на помощь нажатием одной кнопки, зафиксировать правонарушение на фото и отправить полиции, проверить подозрительное авто и установить зону безопасности для ребенка - все функции приложения доступны гражданам как в крупных городах, так и отдаленных поселках.

Уже полгода работает в Мариуполе первая смарт-остановка , откуда можно вызвать полицию, записаться на прием к руководителям ГУ, прочитать актуальную информацию об оперативном состоянии, отследить движение общественного транспорта и зарядить гаджеты.

Ознакомившись с наработками полиции Донетчины в сфере "умной" безопасности, в том числе для освобождения похищенного человека, руководство Нацполиции Украины решило взять Единый аналитический сервисный центр полиции Донетчины в качестве примера при внедрения программы безопасности на всей территории страны.

Отметим, что нициатором внедрения UASC является тогдашний начальник полиции Донецкой области, а ныне первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. Техническим руководителем проекта стал заместитель начальника управления информационно-аналитической поддержки ГУНП в Донецкой области Денис Пефтиев.

Сегодня развитием UASC занимается глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин, курирующий проект "Безопасная Донетчина".

Больше о функции UASC и как ими пользоваться вы можете узнать с помощью виртуального тура.



Теги: Донбасс, безопасность, технология, полиция
 
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