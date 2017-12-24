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Архив - Донецкая область

Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?

24.12.2017 19:52
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Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?

В соцсетях распространяется информация о якобы необходимости предоставления результатов флюорографии для прохода через КПВВ (особый упор – на "Станицу Луганскую"). На горячую линию Донбасс SOS стали поступать соответствующие вопросы.

"Законодательством подобное НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. Ни один нормативный акт не говорит о том, что при пересечении КПВВ необходимо предоставлять какие-либо медицинские документы, - уверяют в Донбасс SOS. - Согласно п. 5.1. "Временного Порядка", перемещение через линию соприкосновения осуществляется при условии предъявления любого документа, который подтверждает личность, а также разрешения (пропуска) физического лица. Требование любых других документов неправомерно".



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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