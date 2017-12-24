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О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"
Председатель правления "Восток-SOS" Александра Дворецкая считает одной из самых больших проблем Донбасса, что самые активные люди оттуда уезжают.
"Если они еще как-то концентрируются в больших городах - Северодонецке, Краматорске или Мариуполе, - тем меньшие городка практически остаются без таких людей, которые способны влиять и участвовать в процессах изменений", - подчеркивает общественная активистка.
Активность низкая еще и потому, что люди не понимают, что происходит, объясняет Александра Дворецкая. Они дезориентированы, а потому больше смотрят на то, что делает центральная власть. Но и в самом Киеве никак не определятся, будет ли закон о Донбассе, будут ли выборы, какой должна быть политика на неподконтрольных и оккупированных территориях.
"Очень трудно учить людей механизмам участия, если в самом Министерстве временно оккупированных территорий так и не создан общественный совет", - подчеркивает Дворецкая.
А еще жители Донбасса не понимают, почему до сих пор не наказаны те, кто в 2014-м помогал оккупации края.
"Люди на местах знают, кто грабил их территории, кто организовывал так называемые референдумы. И когда они видят эти лица на должностях в Верховной Раде, неспособность правоохранительных органов наказать этих персон, то по-другому для них звучат обвинения, что они виноваты в том, что кого-то звали", - отмечает общественная активистка.
Говорить больше с людьми, делать обращения по всем решениям власти, рассказывать, какие процессы происходят в Киеве, на Донбассе, обо всех обострениях на линии фронта - такими должны быть действия власти - отметила Александра Дворецкая во время обсуждения Аналитического отчета "Состояние общественного сознания в Донбассе: оценки тенденций, прогнозы и рекомендации для государственной политики реинтеграции Донбасса".
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Теги: Украина, Донбасс, активисты, общественники, реинтеграция, реинтеграция Донбасса
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