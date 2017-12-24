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Архив - Донецкая область

Оккупантов Донбасса просят не удивляться, если снова начнут взлетать на воздух военные склады

24.12.2017 09:33
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Оккупантов Донбасса просят не удивляться, если снова начнут взлетать на воздух военные склады

Известный волонтер Юрий Мысягин прокомментировал первый день перемирия в зоне АТО, во время которого стрельба не прекратилась, а в рядах ВСУ есть погибший.

"Достигнутое на переговорах в Минске и после объявленное в зоне АТО перемирие - не продержалось и суток. Снайпер террористов в районе Светлодарской дуги убил нашего бойца, - пишет Юрий на своей странице в Фейсбуке. - Пусть теперь суки не удивляются, если у них сейчас снова начнут взлетать на воздух военные склады, укрепления и в морг повезут 200-х., как было несколько дней назад".

Напомним, что 23 декабря, в первый день перемирия, зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков. В рядах ВСУ есть потери.



Теги: Донбасс, перемирие, АТО, обстрелы, оккупанты
 
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