Оккупантов Донбасса просят не удивляться, если снова начнут взлетать на воздух военные склады

24.12.2017 09:33

Известный волонтер Юрий Мысягин прокомментировал первый день перемирия в зоне АТО, во время которого стрельба не прекратилась, а в рядах ВСУ есть погибший.



"Достигнутое на переговорах в Минске и после объявленное в зоне АТО перемирие - не продержалось и суток. Снайпер террористов в районе Светлодарской дуги убил нашего бойца, - пишет Юрий на своей странице в Фейсбуке. - Пусть теперь суки не удивляются, если у них сейчас снова начнут взлетать на воздух военные склады, укрепления и в морг повезут 200-х., как было несколько дней назад".

Напомним, что 23 декабря, в первый день перемирия, зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков. В рядах ВСУ есть потери.