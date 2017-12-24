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Переселенцам предлагают давать деньги на жилье
Министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что переселенцам со временно оккупированных территорий нужно выдавать средства для приобретения жилья на территории Украины.
"Нам нужно идти по принципу "деньги ходят за человеком". Предоставлять средства переселенцам и, учитывая тот рынок жилья, который у нас на сегодняшний день есть, люди должны сами приобрести жилье, то, которое они считают нужным и, которое им будет доступно", – сказал Рева в эфире телеканала "Прямой".
Министр отметил, что такая практика используется для обеспечения жильем военнослужащих, ветеранов АТО и семьям погибших. "Сейчас мы расширяем эту программу для участников боевых действий в других странах", - добавил Рева.
Напомним, что с помпой запущенная в конце ноября программа "Доступное жилье", которая позволяет переселенцам и участникам боевых действий в зоне АТО приобретать квартиры в половину цены (вторую оплачивает государство), приостановлена.
Теги: Украина, Донбасс, жилье, переселенцы, ВПЛ
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