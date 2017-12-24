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Архив - Донецкая область

Переселенцы в Мариуполе узнали о доступном жилье

24.12.2017 13:19
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Переселенцы в Мариуполе узнали о доступном жилье

Руководитель Всеукраинской ассоциации переселенцев (ВАП) Руслан Калинин (сам – переселенец из оккупированного Донецка) сообщил подробности сегодняшний встречи в Мариуполе, посвященной программе "Доступное жилье".

"Воскресная дискуссия в Мариуполе снова очень живая. Большинство переселенцев интересует вопрос - когда в программе начнут участвовать объекты вторичного рынка и банки начнут выдавать кредиты на приобретение жилья переселенцам. Наша Ассоциация уже в следующем году будет готовить соответствующие предложения, а также встречаться с руководителями крупных банков и обсуждать кредитную ставку для такой ипотеки", - пишет Руслан на своей странице в Фейсбуке.

Он отмечает, что ВАП продолжит организовывать бесплатные консультационные мероприятия для переселенцев в следующем году по всей стране.

Напомним, что запущенная в конце ноября программа "Доступное жилье", которая позволяет переселенцам и участникам боевых действий в зоне АТО приобретать квартиры в половину цены (вторую оплачивает государство), приостановлена.



Теги: Донбасс, Мариуполь, жилье, переселенцы, ВПЛ, "Доступное жилье"
 
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