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Первая ночь перемирия: боевики стреляли по своим, силы АТО зачехлили пулемет

24.12.2017 19:14
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Первая ночь перемирия: боевики стреляли по своим, силы АТО зачехлили пулемет

Военное ТВ Украины опубликовало видеорепортаж с передовых позиций сил АТО. Военнослужащие рассказали о том, как прошла первая ночь перемирия, которое вступило в силу 23 декабря.

"Относительная тишина на позициях украинских бойцов продержалась недолго. Огонь снайперов и стрелкового оружия, показал, что боевики, в который раз, не держат свое слово. Наши воины не отвечают на провокации, однако всегда готовы", - отмечает ВоенТВ.

В мини-интервью один из воинов АТО рассказывает, что была непонятная перестрелка у противника - между их же позициями. Или разборки друг с другом, или - чтобы наблюдатели подумали, что это украинские воины не поддерживают перемирие.

Также в кадр попал зачехленный пулемет ДШК (станковый крупнокалиберный пулемёт под патрон 12,7×108 мм), который воины ласково называют "Дашка". По их словам, в случае необходимости, "Дашка" быстро будет готова дать ответ оккупантам.



Теги: Донбасс, перемирие, АТО, боевики, ВСУ
 
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