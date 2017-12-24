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Архив - Донецкая область

Первый день перемирия: опубликована карта обстрелов

24.12.2017 12:34
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Первый день перемирия: опубликована карта обстрелов

Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины опубликовал сегодня, 24 декабря, карту горячих точек в зоне АТО.

На карте видно, что все обстрелы пришлись исключительно на Донецкую область. Нарушения перемирия зафиксированы у Луганского, Авдеевки и Лебединского.

Напомним, что 23 декабря, в первый день перемирия, зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков. В рядах ВСУ есть потери.

Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия, а также пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса.



Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
 
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