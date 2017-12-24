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Пески: после страшного обстрела пришла тишина
В поселке Пески, расположенном неподалеку от Донецкого аэропорта, с началом новогодне-рождественского перемирия (с 23 декабря) не прозвучало ни одного выстрела.
Как сообщает мобильная пресс-группа ОТГ "Д", военнослужащие Вооруженных Сил Украины, которые держат оборону в районе данного населенного пункта, рассказывают, что до этого было очень неспокойно. Со стороны Донецка по позициям сил АТО регулярно вели огонь танк и БМП противника. Также российско-оккупационные войска постоянно применяли минометы разного калибра и стрелковое оружие.
Ранее в Песках выстрелы и разрывы мин и снарядов слышали чаще, чем человеческие шаги. Но сегодня уничтоженном войной поселке - тишина.
"Пески будто замерли, однако напряжение не спало, - отмечается в сообщении. - Военнослужащие Вооруженных Сил Украины находятся на своих позициях и готовы к любому развитию событий".
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, Пески, обстрелы
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