- В Мариуполе провели парад собак15:37
- В ООН озвучили больные для Донбасса вопросы15:10
- Боевики "ДНР" отказали наблюдателям СММ ОБСЕ в проезде14:42
- Пески: после страшного обстрела пришла тишина14:17
- Алексей Мацука: "Нам надо меньше раздора, а больше мостов"14:03
- Развод сил и средств: СММ ОБСЕ сообщила о стрельбе13:48
- Переселенцы в Мариуполе узнали о доступном жилье13:19
- На Донецком направлении перемирие расстреляли дважды13:03
- Луганское направление: 7 обстрелов и потери12:59
- Появились уточненные данные по потерям и обстрелам в зоне АТО в первый день перемирия12:51
Появились уточненные данные по потерям и обстрелам в зоне АТО в первый день перемирия
Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сообщил, что обстрелов и потерь на Донбассе в первый день перемирия было больше, чем в озвученной утром сводке пресс-центра штаба АТО.
"Несмотря на существенное уменьшение количества вражеских провокаций в районе проведения АТО (а их за прошедшие сутки по всей линии соприкосновения, по уточненной информации, было зафиксировано лишь 9), полного обеспечения установления режима тишины достичь, к сожалению не удалось, - отметил полковник. - Руководство российско-террористических войск в очередной раз ярко показало, что оно не настроено на мирное урегулирование. Напомню, что 20 декабря 2017 года, в Минске, во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы, было принято решение об установлении всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с ноля часов 23 декабря в связи с Рождественскими и Новогодними праздника. Вместе с тем, уже в первые сутки эти договоренности были нарушены оккупантами".
По словам Мотузяника, после объявления режима тишины в рядах сил АТО есть потери - 1 погибший и 1 раненый.
"В районе Луганского вражеский снайпер смертельно ранил украинского военнослужащего, - уточнил полковник. - Полтора часами позже, там же, в районе Луганского, во время минометного обстрела получил ранение один наш военный. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное".
Напомним, что уже опубликована карта обстрелов в первый день перемирия.
В утренней сводке пресс-центра штаба АТО сообщалось, что в первый день перемирия зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков, а также рассказывалось об одном погибшем.
Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия, а также пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса.
Теги: Донбасс, АТО, потери, ВСУ, обстрелы
- Герой навсегда ушел в Вечность: в Штабе АТО заявили о потерях в рядах ВСУ 31 октября. ВИДЕО
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО
- Бой под Красногоровкой. Ценой потерь ВСУ остановили прорыв боевиков
- Зона АТО: как погибали и получали ранения воины ВСУ в сентябре
- Полная картина суток в зоне АТО: потери ВСУ и оккупантов, обстрелы по направлениям
- Зона АТО: потери в Старом Айдаре, Зайцево и Авдеевке
- В Мариуполе провели парад собак15:37
- В ООН озвучили больные для Донбасса вопросы15:10
- Часть Луганщины сегодня оказалась обесточена14:47
- Боевики "ДНР" отказали наблюдателям СММ ОБСЕ в проезде14:42
- Пески: после страшного обстрела пришла тишина14:17
- Алексей Мацука: "Нам надо меньше раздора, а больше мостов"14:03
- Развод сил и средств: СММ ОБСЕ сообщила о стрельбе13:48
- В ОРЛО рассказали о подвозе и утечках13:37
- Переселенцы в Мариуполе узнали о доступном жилье13:19
- На Донецком направлении перемирие расстреляли дважды13:03
- В Мариуполе провели парад собак15:37
- Коротко об итогах 2017 года для Украины15:26
- В ООН озвучили больные для Донбасса вопросы15:10
- Часть Луганщины сегодня оказалась обесточена14:47
- Боевики "ДНР" отказали наблюдателям СММ ОБСЕ в проезде14:42
- Пески: после страшного обстрела пришла тишина14:17
- Алексей Мацука: "Нам надо меньше раздора, а больше мостов"14:03
- Развод сил и средств: СММ ОБСЕ сообщила о стрельбе13:48
- В ОРЛО рассказали о подвозе и утечках13:37
- Переселенцы в Мариуполе узнали о доступном жилье13:19
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
- В Донецке полным ходом уничтожают Парк кованых фигур: опубликованы фото
- В Киеве запахло кровью: собирается Антимайдан