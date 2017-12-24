Появились уточненные данные по потерям и обстрелам в зоне АТО в первый день перемирия

24.12.2017 12:51

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сообщил, что обстрелов и потерь на Донбассе в первый день перемирия было больше, чем в озвученной утром сводке пресс-центра штаба АТО.



"Несмотря на существенное уменьшение количества вражеских провокаций в районе проведения АТО (а их за прошедшие сутки по всей линии соприкосновения, по уточненной информации, было зафиксировано лишь 9), полного обеспечения установления режима тишины достичь, к сожалению не удалось, - отметил полковник. - Руководство российско-террористических войск в очередной раз ярко показало, что оно не настроено на мирное урегулирование. Напомню, что 20 декабря 2017 года, в Минске, во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы, было принято решение об установлении всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с ноля часов 23 декабря в связи с Рождественскими и Новогодними праздника. Вместе с тем, уже в первые сутки эти договоренности были нарушены оккупантами".



По словам Мотузяника, после объявления режима тишины в рядах сил АТО есть потери - 1 погибший и 1 раненый.



"В районе Луганского вражеский снайпер смертельно ранил украинского военнослужащего, - уточнил полковник. - Полтора часами позже, там же, в районе Луганского, во время минометного обстрела получил ранение один наш военный. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное".



Напомним, что уже опубликована карта обстрелов в первый день перемирия.

В утренней сводке пресс-центра штаба АТО сообщалось, что в первый день перемирия зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков, а также рассказывалось об одном погибшем.

Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия, а также пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса.