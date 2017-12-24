Позитивный Пряник помогает воинам АТО: появилось видео

24.12.2017 11:38

Военное ТВ Украины опубликовало позитивный сюжет из зоны антитеррористической операции. В нем рассказывает о щенке по кличке Пряник, который помогает защитникам Украины сражаться на Донбассе.

"Прибился. Пряником назвали. С нами отдыхает, помогает наряды нести, - рассазывает один из военнослужащих. - У собаки лучше слюх и нюх... Он тут - лучше любого тепловизора... Служит вместе с нами".



По словам воинов, кустарник, расположенный недалеко от их позиции, тепловизор "не берет". А вот собака прекрасно чувствует приближение чужаков.



К тому же, симпатяга Пряник морально помогает, заряжая украинских воинов позитивом.



